Ингрид Тандревольд: Мой прадед родом из Сибири В этом сезоне норвежка занимает третье место в общем зачете Кубка мира.

23-летняя норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала о том, что имеет российские корни.

– Мой прадед приехал из Красноярска, а во время войны получил специальный паспорт, созданный для людей, кто покидал страну во время Второй мировой. Он прибыл в Париж и там познакомился с моей прабабушкой, которая была родом из Норвегии. У них родился ребенок – моя бабушка, которая уже была француженкой. Так что часть моей из семьи из Франции, а также из Сибири, – цитирует Тандревольд официальный сайт IBU.

В этом сезоне после четырех этапов она занимает третье место в общем зачете Кубка мира, набрав 305 очков. Лидирует итальянка Доротея Вирер (390). На второй позиции идет Тириль Экхофф (381). Лучший результат у россиянок имеет Светлана Миронова, занимающая 14-е место (206).