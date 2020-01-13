Ингрид Тандревольд: Мой прадед родом из Сибири

23-летняя норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала о том, что имеет российские корни.
– Мой прадед приехал из Красноярска, а во время войны получил специальный паспорт, созданный для людей, кто покидал страну во время Второй мировой. Он прибыл в Париж и там познакомился с моей прабабушкой, которая была родом из Норвегии. У них родился ребенок – моя бабушка, которая уже была француженкой. Так что часть моей из семьи из Франции, а также из Сибири, – цитирует Тандревольд официальный сайт IBU.
В этом сезоне после четырех этапов она занимает третье место в общем зачете Кубка мира, набрав 305 очков. Лидирует итальянка Доротея Вирер (390). На второй позиции идет Тириль Экхофф (381). Лучший результат у россиянок имеет Светлана Миронова, занимающая 14-е место (206).
Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил Обзор игрового дня в НХЛ. 11.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл СКА выручили Подколзин и Ко. Питерцы в четвертый раз одолели «Динамо» Самые интересные моменты игрового дня в обзоре «Советского спорта». 12.01.2020 20:15 Хоккей Домрачев Владислав Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев