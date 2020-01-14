Подчуфарова сфотографировалась на словенский паспорт

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова продолжает оформлять гражданство Словении. 27-летняя российская биатлонистка может дебютировать в составе словенской сборной уже по ходу нынешнего сезона.
«Сегодня Ольга фотографируется на словенский паспорт, – заявил в интервью News.ru тренер сборной Словении по биатлону Урош Велепец. – После получения гражданства Международный союз биатлонистов должен будет одобрить ее переход. Мы надеемся, что она выступит за нашу команду уже в нынешнем сезоне. Подчуфарова уже набрала неплохую форму. Недавно она выиграла чемпионат Словении».
В 2018 году Подчуфарова объявила о завершении карьеры, но в прошлом году Ольга решила вернуться в биатлон. В октябре появилась информация о том, что россиянка будет выступать за сборную Словении.
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