Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге, никто из россиянок не попал в топ-30 Гонка на 7,5 км состоялась в рамках пятого этапа Кубка мира.

В немецком Рупольдинге состоялись соревнования женщин в спринте в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Лучший результат на дистанции 7,5 км показала норвежка Тириль Экхофф – 18:55.5. Второе место завоевала шведка Ханна Эберг, проиграв норвежке 29,7 секунды. Бронзовую медаль завоевала итальянка Доротея Вирер (+36,8). Никто из медалисток не допустил ни одного промаха.

Ни одна из представительниц сборной России не попала в число 30 лучших. Выше всех напарниц по команде оказалась Лариса Куклина, показав 36-й результат с нулем промахов и отставанием от победительницы в 1 минуту и 54,1 секунды.

Биатлон

Кубок мира. 5-й этап

Рупольдинг (Германия)

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 18:55,5 (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) – +29,7 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) – +36,8 (0)

4. Анна Сола (Белоруссия) – +50,1 (0)

5. Паулина Фиалкова (Словакия) – +51,2 (0)

6. Марте Ройселанд (Норвегия) – +55,4 (1)

7. Жулиа Симон (Франция) – +59,1 (1)

8. Ванесса Хинц (Германия) – +1:03,2 (0)

9. Лиза Витоцци (Италия) – +1:06,3 (1)

10. Камила Жук (Польша) – +1:09,3 (1)…

36. Лариса Куклина (Россия) – +1:54,1 (0)…

37. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – +1:56,0 (0)…

42. Кристина Резцова (Россия) – +2:00,3 (1)…

60. Ирина Старых (Россия) – +2:27,2 (2)…

77. Светлана Миронова (Россия) – +3:00,3 (3)…