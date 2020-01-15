Лариса Куклина: Проблемы не только с ногами, но и со всем телом Российская биатлонистка прокомментировал 36-й результат в спринтерской гонке.

На пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге российские биатлонистки провалили спринтерскую гонку. Никто из россиянок не попал в топ-30, а лучший результат показала Лариса Куклина – 36-е место с нулем промахов и отставанием 1 минута и 54 секунды от победительницы гонки норвежки Тириль Экхофф.

После финиша Куклина дала комментарий телеканалу «Матч ТВ».

«Проблемы не только с ногами, но и со всем телом, – рассказала биатлонистка. – Либо не отошла от масс-старта, либо причина непонятна. Эта тенденция пошла еще с Оберхофа. Тяжелое состояние. У нас есть старший тренер, с которым нужно обсудить эту проблему. Нужно еще пересмотреть аналитику, но думаю, что сработала медленнее, чем могла.

Психологически меня убило выступление в Оберхофе, а еще больше те слова, которые я услышала в свой адрес. Конечно, я пытаюсь, на многое не обращаю внимания, но есть люди, которые пишут такое, что я даже вслух не могу это произнести. Настолько это грязно и неприятно.

Я могу им только посочувствовать. Наверное, они очень несчастливы в своей жизни, судьбе. Я не представляю, как можно обидеть человека, сказать ему что-то плохое».

12 января на четвертом этапе Кубка мира в Оберхоффе Куклина финишировал в масс-старте на последнем 30-м месте, допустив 11 промахов на четырех огневых рубежах. В общем зачете Кубка мира Лариса занимает 31-е место, набрав 129 очков.