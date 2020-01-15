Ханна Эберг: Все время нахожусь в контакте с Пихлером, хотя он уже не является нашим тренером Шведка заняла второе место в спринтерской гонке в Рупольдинге.

На пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге шведская биатлонистка Ханна Эберг финишировала на втором месте в спринтерской гонке на 7,5 км, показав свой лучший результат в нынешнем сезоне.

После финиша Эберг дала интервью News.ru, рассказав о роли в своих успехах бывшего тренера сборной России немца Вольфганга Пихлера, который до прошлого года работал в шведской биатлонной сборной

«Конечно, я все время нахожусь в контакте с Вольфгангом Пихлером, хоть он больше не является нашим тренером. Его родной Рупольдинг – всегда был особым место для шведской команды. Мы всегда проводили здесь много времени на тренировочных сборах. Мне очень нравится этот стадион, атмосфера на трибунах, люди, которые поддерживают всех спортсменов. Также мне очень подходят трасса и огневой рубеж.

Моя главная цель – это чемпионат мира, но также я буду стараться не останавливаться на достигнутом в Кубке мира и провести побольше таких хороших гонок, как сегодня. До этого мне не удавалось стабильно выступать на турнире весь сезон, и я была вынуждена пропустить часть гонок, но сейчас я хочу соревноваться как можно больше».

Пихлер работал с женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 годы. С 2015-го немец занимал пост главного тренера сборной Швеции, но покинул эту должность прошлой весной.

Олимпийская чемпионка 2018 года Эберг в данный момент занимает шестое место в общем зачете Кубка мира, набрав 294 очка. Лидирует у женщин норвежка Тириль Экхофф, которая выиграла спринтерскую гонку в Рупольдинге.