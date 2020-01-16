Анатолий Хованцев: При такой стрельбе Логинов и Елисеев должны были быть гораздо ближе Главный тренер сборной России по биатлону дал комментарий после мужского спринта в Рупольдинге.

Сегодня на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка. Лучший результат на 10-километровой дистанции показал француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Александр Логинов, не допустив ни одного промаха, стал в итоге лишь 11-м, проиграв Фуркаду 44 секунды. Матвей Елисеев с одним неточным выстрелом стал 17-м с отставанием от победителя в 51 секунду.

Результаты российский биатлонистов прокомментировал в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал главный тренер сборной Анатолий Хованцев:

«Результат не совсем ожидаемый – при такой стрельбе Логинов и Елисеев должны были быть гораздо ближе. Надо разговаривать о причинах – состояние или то, что было вчера у девочек. У Елисеева последний выстрел – габарит не прошел, просто не повезло.

Гараничев и Латыпов с двумя штрафными кругами должны быть ближе. Меня результат не устраивает, но надо разговаривать, какие проблемы были по ходу гонки. Два промаха у Латыпова при таких погодных условиях – конечно, этого делать было нельзя.

По лыжам сказать ничего не могу. Разгон у Логинова был достаточно хороший, но на последнем круге случился запад. Елисеев два круга продержался очень хорошо, запад на финише – не тот ход, который он должен показывать. По составу на эстафету решим завтра во время тренировки».

Евгений Гараничев показал в спринте 53-е время (+1:52,1), а Эдуард Латыпов – 55-е (+1:58,7).

Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится в субботу 18 января.