Россиянин Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU Гонка состоялась в Словакии.

На пятом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км. Лучший результат с одним промахом показал 27-летний российский биатлонист Семен Сучилов – 23:56,0.

Второе место занял норвежец Сиверт Баккен, с одним неточным выстрелом отстав от Сучилова на 10,3 секунды. Бронза у еще одного представителя сборной Норвегии Эндре Стремсхейма (+12,7 от победителя при одном промахе).

Четвертое место занял россиянин Алексей Слепов (+29 секунд от Сучилова при отсутствии промахов). Также в первую десятку попал Кирилл Стрельцов, показав седьмой результат (+37,7; 0 промахов).

Биатлон

Кубок IBU. 5-й этап

Брезно-Осрблье (Словакия)

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Семен Сучилов (Россия) – +23:56,0 (1 промах)

2. Сиверт Баккен (Норвегия) – +10,3 (1)

3. Эндре Стремсхейм (Норвегия) – +12,7 (1)

4. Алексей Слепов (Россия) – +29,0 (0)

5. Синдре Йорде (Норвегия) – +33,7 (1)

6. Руслан Ткаленко (Украина) – +36,6 (1)

7. Кирилл Стрельцов (Россия) – +37,7 (0)

8. Виктор Крюко (Белоруссия) – +38,6 (0)

9. Синдре Петтерсен (Норвегия) – +45,1 (2)

10. Эрик Лессер (Германия) – +48,6 (0)

11. Василий Томшин (Россия) – +56,8 (1)…

30. Вадим Филимонов (Россия) – +2:03,8 (2)…