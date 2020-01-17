Россиянки Сливко и Глазырина выиграли серебро и бронзу в спринте на этапе Кубка IBU - Советский спорт
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17 января 2020 17:33БиатлонШарафудинов Виктор

Россиянки Сливко и Глазырина выиграли серебро и бронзу в спринте на этапе Кубка IBU

Выиграла гонку норвежка Эрдаль.

В словацком Брезно-Осрблье в рамках пятого этапа Кубка IBU завершилась спринтерская гонка у женщин. Лучший результат на дистанции 7,5 км показала норвежка Каролин Эрдаль – 20:47,1 с одним промахом.

Два других места не пьедестале почета достались россиянкам. Виктория Сливко с чистой стрельбой проиграла Эрдаль 19,7 секунд, а Екатерина Глазырина заняла третье место, уступив своей напарнице по команде всего одну десятую секунду (с одним неточным выстрелом).

Биатлон

Кубок IBU. 5-й этап

Брезно-Осрблье (Словакия)

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Каролин Эрдаль (Норвегия) – 20:47,1 (1 промах)

2. Виктория Сливко (Россия) – +19,7 (0)

3. Екатерина Глазырина (Россия) – +19,8 (1)

4. Надежда Белкина (Украина) – +26,1 (0)

5. Ванесса Фойгт (Германия) – +26,5 (0)…

12. Анастасия Поршнева (Россия) – +50,1 (2)…

16. Анна Никулина (Россия) – +1:04,4 (1)…

19. Наталья Гербулова (Россия) – +1:25,2 (2)…

36. Ульяна Кайшева (Россия) – +2:11,5 (5)…

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