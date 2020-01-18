Стрельцов стал третьим в гонке преследования на Кубке IBU

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов занял третье место на этапе Кубка мира в Осрбли (Словакия).
23-летний Стрельцов, стартовавший с седьмого места, допустил два промаха и на финише проиграл более минуты норвежцу Эндре Стремсхайму. Вторым стал украинец Руслан Ткаленко.
Отметим, что в первую десятку также вошел Василий Томшин, а победитель спринта Семен Сучилов с восемью промахами завершил гонку 15-м.
Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
5-й этап
Мужчины
Гонка преследования
1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 31.39,9 (2 промаха)
2. Руслан Ткаленко (Украина) – 54,3 (1)
3. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.07,0 (2)…
6. Василий Томшин (Россия) – 1.17,3 (1)…
15. Семен Сучилов (Россия) – 2.43,2 (8)…
19. Алексей Слепов (Россия) – 3.04,0 (7)…
30. Вадим Филимонов (Россия) – 4.09,8 (3)
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