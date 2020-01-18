Стрельцов стал третьим в гонке преследования на Кубке IBU Победу одержал норвежец Стремсхайм.

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов занял третье место на этапе Кубка мира в Осрбли (Словакия).

23-летний Стрельцов, стартовавший с седьмого места, допустил два промаха и на финише проиграл более минуты норвежцу Эндре Стремсхайму. Вторым стал украинец Руслан Ткаленко.

Отметим, что в первую десятку также вошел Василий Томшин, а победитель спринта Семен Сучилов с восемью промахами завершил гонку 15-м.

Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

5-й этап

Мужчины

Гонка преследования

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 31.39,9 (2 промаха)

2. Руслан Ткаленко (Украина) – 54,3 (1)

3. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.07,0 (2)…

6. Василий Томшин (Россия) – 1.17,3 (1)…

15. Семен Сучилов (Россия) – 2.43,2 (8)…

19. Алексей Слепов (Россия) – 3.04,0 (7)…

30. Вадим Филимонов (Россия) – 4.09,8 (3)