Стрельцов стал третьим в гонке преследования на Кубке IBU - Советский спорт
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18 января 2020 14:27БиатлонЛипкин Антон

Стрельцов стал третьим в гонке преследования на Кубке IBU

Победу одержал норвежец Стремсхайм.

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов занял третье место на этапе Кубка мира в Осрбли (Словакия).

23-летний Стрельцов, стартовавший с седьмого места, допустил два промаха и на финише проиграл более минуты норвежцу Эндре Стремсхайму. Вторым стал украинец Руслан Ткаленко.

Отметим, что в первую десятку также вошел Василий Томшин, а победитель спринта Семен Сучилов с восемью промахами завершил гонку 15-м.

Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
5-й этап
Мужчины
Гонка преследования

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 31.39,9 (2 промаха)
2. Руслан Ткаленко (Украина) – 54,3 (1)
3. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.07,0 (2)…
6. Василий Томшин (Россия) – 1.17,3 (1)…
15. Семен Сучилов (Россия) – 2.43,2 (8)…
19. Алексей Слепов (Россия) – 3.04,0 (7)…
30. Вадим Филимонов (Россия) – 4.09,8 (3)

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