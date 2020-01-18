Поршнева выиграла серебро в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Польше Соревнования проходят в Душники-Здруе.

Россиянка Анастасия Поршнева показала второй результат в гонке преследования на пятом этапе Кубка IBU.

Она уступила победительнице Элизабет Хегберг из Швеции 18 секунд. Замкнула тройку лучших биатлонистка из Германии Франциска Хильдебранд.

Еще одна россиянка Виктория Сливко стала пятой, а ее соотечественница Екатерина Глазырина расположилась на 12-й строчке. Ульяна Кайшева финишировала 13-й, Анна Никулина – 18-й, а Наталья Гербулова – 21.

Добавим, что следующий этап Кубка IBU состоится c 8 по 9 февраля и пройдет в Германии.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Душники-Здруй, Польша

Женщины. Гонка преследования. 10 км

1. Элизабет Хегберг (Швеция) – 28.35,5 (1+0+0+0)

2. Анастасия Поршнева (Россия) – 18,0 (0+1+0+1)

3. Франциска Хильдебранд (Германия) – 25,7 (0+0+0+1)…

5. Виктория Сливко (Россия) – 35,1 (0+0+1+0)…

12. Екатерина Глазырина (Россия) – 1.47,3 (3+1+1+0)

13. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.50,8 (0+1+0+0)…

18. Анна Никулина (Россия) – 2.36,5 (1+1+1+1)…

21. Наталья Гербулова (Россия) – 2.49,1 (1+2+1+0).