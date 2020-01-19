Экхофф стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге В Германии продолжается пятый этап Кубка мира.

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в гонке преследования среди женщин на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Норвежка допустила один промах и сохранила за собой первое место, с которого ушла в гонку. Второе место досталось Полине Фиалковой из Словакии, замкнула тройку призеров шведка Ханна Эберг.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, допустившая один промах и занявшая 19-ю позицию.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 34.08,7 (1 промах)

2. Полина Фиалкова (Словакия) — отставание 46,3 (2)

3. Ханна Эберг (Швеция) — 55,1 (2)

4. Юханна Скоттхайм (Швеция) — 57,3 (1)

5. Лина Перссон (Швеция) — 1.02,6 (1)...

19. Лариса Куклина (Россия) — 2.04,5 (1)...

27. Ирина Старых (Россия) — 2.30,2 (2)...

34. Кристина Резцова (Россия) — 2.49,1 (3)...

44. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 3.42,5 (5).