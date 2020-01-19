Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов замкнул десятку В Германии завершился пятый этап Кубка мира.

Мужской гонкой преследования на 12,5 км завершился пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Первое место занял француз Мартен Фуркад, ранее одержавший победу в спринте. Биатлонист не допустил ни одного промаха. Вторым стал еще один представитель Франции Кантен Фийон Майе (1 промах), замкнул тройку призеров Ветле Кристиансен (1) из Норвегии.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место. Россиянин допустил два промаха на огневых рубежах и проиграл победителю более одной минуты.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.26,8 (0 промахов)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 17,6 (1)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 46,0 (1)

4. Симон Дестье (Франция) — 46,1 (1)

5. Бенедикт Долль (Германия) — 52,2 (1)...

10. Александр Логинов (Россия) — 1.08,7 (2)...

22. Евгений Гараничев (Россия) — 2.30,8 (0)

23. Матвей Елисеев (Россия) — 2.33,5 (4)...

38. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.16,6 (4).

Следующий этап Кубка мира пройдет в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января.