Лариса Куклина: Остается неясным, что именно мешает команде показывать высокие результаты Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что команда хорошо готова, неясным остается только то, что именно мешает показывать высокие результаты.

- Необходимо искать не сколько резервы организма, сколько свое идеальное состояние. И я, и наши тренеры знают, что команда хорошо готова, неясным остается только то, что именно мешает показывать высокие результаты. Например, мы выяснили, что на прошлом этапе в Рупольдинге мне не хватало чистого отдыха и восстановления. Возможно, на данный момент тоже есть какая-то проблема, - приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

Напомним, что в пятницу индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке Куклина заняла 13-е место.