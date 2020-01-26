Француз Фийон-Майе выиграл масс-старт в Поклюке, Елисеев – 11-й В Словении заканчивается шестой этап Кубка мира по биатлону.

В рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершилась гонка с массовым стартом на 15 км у мужчин. Первым к финишу пришел француз Кентен Фийон-Майе. Он преодолел дистанцию за 36 минут и 21,5 секунды, допустив один промах.

Второе место у немца Бенедикта Долля, который проиграл Фийону-Майе 10 секунд с одним неточным выстрелом.

Бронзу завоевал норвежец Йоханнес Бе, отстав от Долля всего на три десятые секунды. Обладатель Кубка мира 2019 года допустил два промаха.

Лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место. Не допустив ни одного промаха, Матвей все равно проиграл победителю 1 минуту и 11,4 секунды. Кирилл Стрельцов – 19-й, Александр Логинов – 20-й.

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) – 601

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 532

3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 482

4. Симон Дестье (Франция) – 479

5. Тарьей Бе (Норвегия) – 461

6. Александр Логинов (Россия) – 436

...12. Матвей Елисеев (Россия) – 332

…33. Евгений Гараничев (Россия) – 104