Тренер мужской сборной России: На ЧМ попадет шестерка, которая выступала в Поклюке Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал шестерку биатлонистов, которые выступят на чемпионате мира в Антхольце.

– В состав на чемпионат мира попадет шестерка, которая выступала на этапе Кубка мира в Поклюке. По седьмому человеку решим после отбора в Ижевске и следующего этапа Кубка IBU. Также не забываем про Халили, который выступает на ЮЧМ, – сказал Белозеров в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, на чемпионат мира в составе сборной России точно поедут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.

Добавим, что чемпионат мира пройдет в Италии с 12 по 23 февраля 2020 года.