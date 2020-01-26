Тренер мужской сборной России: На ЧМ попадет шестерка, которая выступала в Поклюке

– В состав на чемпионат мира попадет шестерка, которая выступала на этапе Кубка мира в Поклюке. По седьмому человеку решим после отбора в Ижевске и следующего этапа Кубка IBU. Также не забываем про Халили, который выступает на ЮЧМ, – сказал Белозеров в эфире «Матч ТВ».
Таким образом, на чемпионат мира в составе сборной России точно поедут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.
Добавим, что чемпионат мира пройдет в Италии с 12 по 23 февраля 2020 года.
Кокорин не первый. Кто из звезд отказывался от «сплава» в аренду Противостояние Александра Кокорина и «Зенита» не уникально. Вспоминаем пять других случаев, когда клуб пытался насильно отправить известного игрока в аренду. 23.01.2020 19:30 Футбол Зибрак Артем Федерер спасся, Серена – нет. Итоги пятого дня Australian Open Сенсационный вылет Серены Уильямс, поражение Наоми Осаки, последний матч в карьере Каролины Возняцки и пятисетовый матч-триллер Роджера Федерера с Джоном Миллманом. 24.01.2020 19:30 Теннис Велиев Эмиль Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая На этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии. 18.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев А мальчик-то в мужика вырос. Алиев – чемпион Европы Первая золотая медаль ЧЕ 2020 в Граце – у России! Ее обладателем стал 20-летний Дмитрий Алиев. Серебро завоевал другой наш фигурист Артур Даниелян. 24.01.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Смазанный финал. Хачанов выдал супершоу с Кирьосом, но проиграл решающий тай-брейк Суббота принесла наши болельщикам немало положительных эмоций. В четвертый круг Australian Open пробились Даниил Медведев, Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. Но Карен Хачанов, отыгравшись со счета 0:2 по сетам у Ника Кирьоса, обидно уступил в конце пятой партии. 25.01.2020 20:00 Теннис Мысин Николай «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий Видеообзоры матчей 24-го тура АПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов и других ярких моментов матчей 24-го тура чемпионата Англии. 24.01.2020 00:00 Футбол Шамиль Газизов: Прядкина переизбрали спонтанно. Но по закону Генеральный директор «Уфы», участвовавший в общем собрании клубов РПЛ, на котором переизбрали Сергея Прядкина и была инициирована реформа турнира, не сомневается в легитимности старого нового президента лиги. 22.01.2020 20:45 Футбол Шагина Ирина Джокович в роли официанта и Шарапова-комментатор. Как звезды готовились к Australian Open В преддверии стартующего в понедельник чемпионата Австралии топ-звезды мирового тенниса были замечены не только на тренировочных кортах. «Советский спорт» собрал самые интересные моменты с участием Шараповой, Джоковича, Надаля, Федерера и не только. 19.01.2020 21:45 Теннис Велиев Эмиль Марат Балаев: В жизни было все, кроме тяжелых наркотиков Марат Балаев – уникальный случай для боевого спорта. В 37 лет дебютировал в смешанных единоборствах, а в 40 стал чемпионом ACB в полулегком весе. 21.01.2020 19:00 ММА Галимзянов Данил, Усачев Владислав