Оберг выиграла масс-старт в Поклюке, Миронова – 19-я В Словении завершился шестой этап Кубка мира

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершилась гонка с масс-старта у женщин. Первой дистанцию в 12,5 километров преодолела шведская биатлонистка Ханна Оберг. Допустив один промах шведка преодолела дистанцию за 34 минуты и 14,4 секунды

Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци с отставанием 6,5 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Анаис Бескон, уступив Оберг 27,6 секунды. Виттоцци и Бескон стреляли без промаха.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова заняла 19-е место. С четырьмя промахами она проиграла Оберг 2 минуты и 14,7 секунды. Ирина Старых – 20-я, Екатерина Юрлова-Перхт – 21-я.