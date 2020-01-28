Мужская сборная Россия завоевала бронзу в эстафете на юниорском чемпионате мира Сборная России заняла третье место в мужской эстафете 3 по 7,5 км на юниорском чемпионате мира, проходящем в Ленцерхайде (Швейцария).

Команда, в составе которой выступили Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалев, уступившая лидеру – сборной Норвегии – 1 минуту 37,5 секунды, использовав 10 дополнительных патронов на огневых рубежах. Вторая строчка за чехами (+1.15,7). Отметим, что это первая медаль у россиян на этом турнире среди юношей. Вчера в индивидуальной гонке у женщин победу одержала Анастасия Халиуллина. Также сегодня пройдет женская эстафета 3х6 километров. Добавим, что соревнования стартовали 26 января и завершатся 2 февраля. Чемпионат мира. Юниоры Ленцерхайде (Швейцария) Мужская эстафета. 3×7.5 км 1. Норвегия (Мартин Улдаль, Мортен Торнблад Самейен, Мартин Невланн) – 1:04.07,0 (0+6) 2. Чехия (Ондржей Манек, Йозеф Кабрда, Йонас Маречек) – +1.15,7 (0+9) 3. Россия (Алексей Зубарев, Олег Домичек, Алексей Ковалев) – +1.37,5 (0+10)