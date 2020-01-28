Владимир Аликин: Если действительно сейчас возили 16 человек, то это, конечно, неправильно Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин – о возможном сокращении состава национальной команды с 16 человек до восьми человек.

- Если действительно сейчас возили 16 человек, то это, конечно, неправильно. Я, когда был тренером, брал с собой десять человек. Потом сменилось руководство, ушел Александр Иванович, и мне сказали возить на сбор только восемь человек. Хотя я доказывал, что два человека всегда должны накатываться на будущее, на перспективу. Кто-то уйдет, а смена уже будет. Когда спортсмены тянутся за лидерами, они растут. Сейчас сокращение до восьми человек, конечно, другой вопрос. В данном положении вещей это ничего страшного, - приводит слова Аликина Sport24.ru.

Добавим, что перед нынешним сезоном в состав сборной России на централизованную подготовку были включены по 16 мужчин и женщин. В воскресенье российские биатлонисты установили антирекорд: 26 гонок подряд в Кубке мира без медалей.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о том, как может измениться подготовка национальной команды к следующему сезону.