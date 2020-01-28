Владимир Драчев: Перед следующим сезоном можем сократить сборную России Российские биатлонисты установили антирекорд: 26 гонок подряд в Кубке мира без медалей.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о том, как может измениться подготовка национальной команды к следующему сезону.

«Можем принять решение тренироваться на зарубежных базах, но тогда это повлечет определенные изменения, – приводит ТАСС слова Драчева. – В частности, сократится команда: тогда будем тренировать не 16 человек, а восемь, и будем работать с прицелом только на основной состав».

Перед нынешним сезоном в состав сборной России на централизованную подготовку были включены по 16 мужчин и женщин. В воскресенье российские биатлонисты установили антирекорд: 26 гонок подряд в Кубке мира без медалей.

Чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет в Антерсельве с 13 по 23 февраля.