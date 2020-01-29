Российские юниоры выиграли золото в эстафете на чемпионате мира Соревнования проходят в Швейцарии.

На чемпионате мира среди юниоров по биатлону в швейцарском Ланзерхейде российская сборная стала чемпионом мира в эстафете. За команду-победительницу выступали Кирилл Бажин (Свердловская область), Даниил Серохвостов (Алтайский край/Новосибирская область), Вадим Истамгулов (Тюменская область) и Саид Каримулла Халили (Москва).

На четырех этапах по 7,5 км россияне заработали один штрафной круг и использовали 14 дополнительных патронов, придя к финишу первыми с результатом 1:32:07,7.

Сборная Германии, чьи биатлонисты стреляли лучше (0+3), в итоге проиграла победителям 20 секунд. За немецкую команду выступали Макс Барчевитц, Тим Гротиан, Юлиан Холандт и Данило Райтмюллер.

Бронза у сборной Франции (Тома Бриффа, Гийом Дему, Мартен Буржуа Републик, Себастьян Маон). Французы проиграли российской команде 24,9 секунды при десяти дополнительных патронах.

Юниорская сборная России, начиная с 2014 года, уже семь лет подряд неизменно выигрывает золото в эстафете на чемпионате мира. Три последних года в составе нашего эстафетного квартета выступает Саид Каримулла Халили.

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров

Ланзерхейде (Швейцария)

Эстафета. Юниоры

4х7,5 км

1. Россия – 1:32.07,7 (1 штрафной +14 дополнительных патронов)

2. Германия – +20,0 (0+3)

3. Франция – +24,9 (0+10)

4. Норвегия – +36,3 (2+14)

5. Швейцария – +1:06,5 (0+11)…