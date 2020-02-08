Бабиков стал победителем суперспринта на Кубке России Турнир проходит в Кирово-Чепецке (Кировская область).

Представитель Республики Башкортостан Антон Бабиков выиграл суперспринт на пять километров в рамках восьмого этапа Кубка России.

Вторым стал Александр Попов (Ямало-Ненецкий АО), а замкнул тройку лучших его партнер по команде Дмитрий Абашев.

Добавим, что в воскресенье, 9 февраля состоится марафонская гонка на 40 км.

Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк

Мужчины. Суперспринт 5 км

1. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) – 16.35,1 (0+0)

2. Александр Попов (Ямало-Ненецкий АО) – +23,9 (1+1)

3. Дмитрий Абашев (Ямало-Ненецкий АО) – +24,5 (0+0)…

6. Юрий Шопин (Ульяновская область) – +34,5 (2+2).