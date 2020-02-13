Сергей Тарасов: Гараничев в Антхольце всегда хорошо выступал В четверг в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону.

Вице-президент СБР, олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о наших шансах на ЧМ-2020.

– У мужчин мы можем рассчитывать только на Александра Логинова?

– В индивидуальных гонках, да. Ну еще на Матвея Елисеева и Женю Гараничева. Антхольц – это его место, он всегда здесь неплохо выступает. Поэтому Гараничева тоже со счетов не сбрасывал бы. При хорошей стрельбе он вполне может зацепиться за подиум. Есть надежда на эстафеты – мужскую и женскую. В смешанную не верю: соперники выставят сильнейших.

Полностью интервью с Тарасовым читайте в четверг на сайте «Советского спорта».