Стрельцов выиграл бронзу в суперспринте на Кубке IBU 7-й этап турнира проходит в итальянском Мартелль-Валь Мартелло.

В соревнованиях мужчин в биатлонном суперспринте на седьмом этапе Кубка IBU победу одержал Вебйорн Соерум, придя к финишу первым с результатом 14:15,1 без единого промаха.

Два других призера тоже стреляли точно на четырех рубежах. Симон Шемпп уступил победителю 8,2 секунды, а россиянин Кирилл Стрельцов выиграл бронзовую медаль, отстав от немца лишь на четыре десятые секунды.

Кубок IBU

7-й этап

Мартелль-Валь Мартелло

Суперспринт. Мужчины

Финал

1. Вебйорн Соерум (Норвегия) – 14:15,1 (0 промахов)

2. Симон Шемпп (Германия) – +8,2 (0)

3. Кирилл Стрельцов (Россия) – +8,6 (0)

4. Ларс Биркеланд (Норвегия) – +10,5 (2)

5. Лукас Фратцшер (Германия) – +10,7 (1)…

10. Василий Томшин (Россия) – +27,2 (1)…

20. Саид Каримулла Халили (Россия) – +1:11,5 (2)…

25. Дмитрий Иванов (Россия) – +1:50,2 (6)…