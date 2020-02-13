Стрельцов выиграл бронзу в суперспринте на Кубке IBU

В соревнованиях мужчин в биатлонном суперспринте на седьмом этапе Кубка IBU победу одержал Вебйорн Соерум, придя к финишу первым с результатом 14:15,1 без единого промаха.
Два других призера тоже стреляли точно на четырех рубежах. Симон Шемпп уступил победителю 8,2 секунды, а россиянин Кирилл Стрельцов выиграл бронзовую медаль, отстав от немца лишь на четыре десятые секунды.
Кубок IBU
7-й этап
Мартелль-Валь Мартелло
Суперспринт. Мужчины
Финал
1. Вебйорн Соерум (Норвегия) – 14:15,1 (0 промахов)
2. Симон Шемпп (Германия) – +8,2 (0)
3. Кирилл Стрельцов (Россия) – +8,6 (0)
4. Ларс Биркеланд (Норвегия) – +10,5 (2)
5. Лукас Фратцшер (Германия) – +10,7 (1)…
10. Василий Томшин (Россия) – +27,2 (1)…
20. Саид Каримулла Халили (Россия) – +1:11,5 (2)…
25. Дмитрий Иванов (Россия) – +1:50,2 (6)…