Международный союз биатлонистов подтвердил дисквалификации Устюгова и Слепцовой - Советский спорт
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15 февраля 2020 12:41БиатлонНечаев Юрий

Международный союз биатлонистов подтвердил дисквалификации Устюгова и Слепцовой

Оба спортсмена завершили свои карьеры.

Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил дисквалификации Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

«Светлана Слепцова совершила нарушение антидопинговых правил Статьи 2.2 Антидопинговых правил IBU 2012 года (использование запрещенного вещества остарин), она признана дисквалифицированной в течение двух лет, начиная с даты принятия решения - 11 февраля 2020 года.

Все соревновательные результаты Слепцовой, достигнутые с 22 марта 2013 года и до конца сезона Кубка мира сезона-2013/14, будут аннулированы.

Евгений Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил по статье 2.2 Антидопинговых правил IBU 2012 года (использование запрещенного вещества оксандролона), он объявлен дисквалифицированным в течение двух лет, начиная с даты принятия решения - 13 февраля 2020 года.

Все соревновательные результаты Устюгова, достигнутые с 27 августа 2013 года и до конца сезона Кубка мира сезона-2013/14, будут аннулированы. Последствия включают в себя дисквалификацию результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, в которых он выиграл золотую медаль в эстафете.

У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS)», - говорится в заявлении на официальном сайте IBU.

Таким образом, Россия лишается победы в Сочи в мужской эстафетной гонке. Без золотых медалей Олимпийских игр-2014 останутся Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин.

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