Устюгов – о своей дисквалификации: Друзья говорили мне, что за этим стоят немцы Россиянин Евгений Устюгов отметил, что будет требовать публичного рассмотрения дела по поводу решения IBU его дисквалифицировать.

– Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания антидопинговой панели IBU. Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, все может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов, – цитирует Устюгова ТАСС.

Напомним, сегодня IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.