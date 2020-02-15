Халили выиграл серебро в спринте на Кубке IBU - Советский спорт
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15 февраля 2020 15:37БиатлонКорегин Владислав

Халили выиграл серебро в спринте на Кубке IBU

Седьмой этап турнира проходит в итальянском Мартелль-Валь Мартелло.

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили занял второе место в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло.

Спортсмен допустил один промах и уступил на финише лишь швейцарцу Жереми Финелло, чисто отработавшему на огневых рубежах. Тройку лучших замкнул представитель Норвегии Ларс Хельге Биркеланд.

16 февраля биатлонисты завершат этап гонкой преследования на 12,5 километра.

Мартелль-Валь Мартелло
Кубок IBU
7-й этап
Мужчины
Спринт

1. Жереми Финелло (Швейцария) – 24:20,4 (0 промахов)
2. Карим Халили (Россия) – +18,8 (1)
3. Ларс Биркеланд (Норвегия) – +24,5 (1)
10. Василий Томшин – +45,1 (1)…
18. Дмитрий Иванов – +1.08,2 (2)...
29. Кирилл Стрельцов – +1:46,0 (3)
30. Дмитрий Иванов (Россия) – +1.48,6 (4)…
37. Семен Сучилов (все – Россия) – +1.57,9 (4).

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