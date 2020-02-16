На этапе Кубка IBU Павлова финишировала второй в гонке преследования, а Кайшева – третьей

На седьмом этапе Кубка IBU завершилась гонка преследования у женщин. Первой к финишу 10-километровой дистанции пришла стартовавшая первой шведка Элизабет Хехберг. Ее результат 31:53,8 с одним промахом.
Два других места на пьедестале достались представительницам сборной России. Евгения Павлова, стартовав пятой, завоевала серебро с одним промахом и отставание в 57,4 секунды.
Ульяна Кайшева с 23-го места пробилась на 3-е – +1:06,5 от победительницы с одним неточным выстрелом.
Четвертое место у еще одной россиянки Анны Никулиной (+1:28.2 и 2 промаха).
Также в первую десятку пробилась Виктория Сливко, финишировавшая шестой (+1:44,8 с двумя неточными выстрелами).
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