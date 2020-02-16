На этапе Кубка IBU Павлова финишировала второй в гонке преследования, а Кайшева – третьей - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 февраля 2020 16:39БиатлонШарафудинов Виктор

На этапе Кубка IBU Павлова финишировала второй в гонке преследования, а Кайшева – третьей

Соревнования проходят в итальянском Мартелль-Валь Мартелло.

На седьмом этапе Кубка IBU завершилась гонка преследования у женщин. Первой к финишу 10-километровой дистанции пришла стартовавшая первой шведка Элизабет Хехберг. Ее результат 31:53,8 с одним промахом.

Два других места на пьедестале достались представительницам сборной России. Евгения Павлова, стартовав пятой, завоевала серебро с одним промахом и отставание в 57,4 секунды.

Ульяна Кайшева с 23-го места пробилась на 3-е – +1:06,5 от победительницы с одним неточным выстрелом.

Четвертое место у еще одной россиянки Анны Никулиной (+1:28.2 и 2 промаха).

Также в первую десятку пробилась Виктория Сливко, финишировавшая шестой (+1:44,8 с двумя неточными выстрелами).

Миронова: Сейчас или никогда. На ЧМ-2020 - женский спринт В пятницу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоится первая личная гонка: в 16.45 по московскому времени стартует женский спринт. 14.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Морозова объявят президентом КХЛ в пятницу Новым главой КХЛ станет двукратный чемпион мира Алексей Морозов, занимающий пост управляющего директора МХЛ и президента «Крыльев Советов». 12.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
УЕФА сурово наказал «Манчестер Сити». Финансовый Fair Play нужно было уважать По решению Европейского союза футбольных ассоциаций, английский клуб не сможет выступить в еврокубках в сезонах 2021/21 и 2021/22. 15.02.2020 00:00 Футбол Шарафудинов Виктор
У Устюгова и России отобрали победу. Мы потеряем первое таблицы Игр в Сочи Российский биатлонист дисквалифицирован за допинг. 15.02.2020 13:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
На этапе Кубка IBU Павлова финишировала второй в гонке преследования, а Кайшева – третьей Итальянка Вирер выиграла гонку преследования, Юрлова-Перхт – 12-я СМИ: Олимпиская чемпионка Мейлутите просила сократить дисквалификацию за допинг
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Сергей Чепиков: На фоне неприятных новостей, Логинов проявил характер и выиграл золото Александр Логинов выиграл золото чемпионата мира в спринте. 15.02.2020 19:00 Биатлон Волохов Юрий
Сергей Толчинский: ЦСКА находится в небольшой яме Поражение красно-синих как следствие подготовки к плей-офф? 13.02.2020 22:30 Хоккей Кузютина Елена
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Андрей Николаев: У Семака в последнее время многовато противоречий Бывший нападающий «Зенита» поделился мнением о подготовке питерского клуба к возобновлению сезона. 13.02.2020 23:30 Футбол Медведев Иван
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Новости
16:39 Биатлон На этапе Кубка IBU Павлова финишировала второй в гонке преследования, а Кайшева – третьей
16:23 Футбол «Спартак» обыграл ереванский «Арарат»
16:09 Биатлон Итальянка Вирер выиграла гонку преследования, Юрлова-Перхт – 12-я
16:01 Футбол «Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом»
15:57 Бокс Адлан Абдурашидов: Хочу стать чемпионом мира
15:41 Фигурное катание Этери Тутберидзе: Загитова постоянно заканчивала, а мы ее возвращали
15:22 Футбол «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» на сборе в Марбелье
14:59 Футбол Борис Ротенберг: Осталось договориться по аренде Кокорина с «Зенитом»
14:50 Теннис Польская теннисистка Линетт выиграла турнир WTA в Таиланде
14:31 Бокс Деонтей Уайлдер: Я бы и Тайсона вырубил
14:16 Футбол «Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года
14:01 Скелетон Россиянка Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы
13:48 Футбол Семин назвал самый запоминающийся матч «Локомотива» в еврокубках
13:33 Футбол Агент Кокорина опроверг информацию о переговорах игрока с «Зенитом» о новом контракте
13:22 Футбол Аджоев - о возможном подписании Лодыгина: Сначала он должен пройти медосмотр
13:08 Футбол «Краснодар» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на товарищеский матч
12:55 ММА «Это была тяжелая неделя». Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном
12:42 Футбол Спортивный директор «Герты»: Все знают, что Ковач - успешный тренер
12:27 Футбол Тиаго Силва: «ПСЖ» не боится Холанда, но уважает его
12:03 Плавание СМИ: Олимпиская чемпионка Мейлутите просила сократить дисквалификацию за допинг
«...С вами нам госбезопасно!» Стихи и рисунки про карательные органы снова в моде
Проверки на омских заводах, тариф на капремонт, Буксман и Гринь в Генпрокуратуре
Белгородская область получила новый вертолёт для доставки пациентов
Итоги недели в Башкирии: «Паразиты» и вирусы, трамваи и парки, Хабиров Vs Khabirov
Ещё один удар: названо точное время ухудшения погоды во Владивостоке
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика