Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ, Юрлова-Перхт – 13-я В Анхольце-Антерсельве продолжается чемпионат мира по биатлону.

Победительницей индивидуальной гонки на 15 км стала итальянка Доротея Вирер. Лидер общего зачета Кубка мира показала результат 43 минуты и 7,7 секунд, допустив два промаха.

Серебряный призер немка Ванесса Хинц уступила Вирер 2,2 секунды с одним неточным выстрелом.

Бронза у норвежки Марте Улсбю-Рейселанд (+15,8 при двух промахах).

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 13-е место в итоговом протоколе. С 3 промахами Екатерина уступила Вирер 2 минуты и 7,1 секунды.

Светлана Миронова – 22-я (+3:21, 1 и 4 промаха), Лариса Куклина – 23-я (+3:13,1 и 4), а Ирина Старых – 32-я (+4:01,8 и 5).