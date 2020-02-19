Зайцева - о выступлении женской сборной России на ЧМ: В команде происходит какая-то ерунда В Италии продолжается чемпионат мира по биатлону.

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила сомнения в правильности тренировочного процесса сборной России.

«Не хотелось бы обидеть кого-то из тренеров, но у того же Хованцева уже был неприятный опыт в 2011-м, когда его уволили прямо в ходе эстафетной гонки на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Там еще до начала турнира все девочки говорили, что нагрузки недостаточно и совершенно непонятно, как на такой базовой работе мы вообще будем соревноваться. Сейчас, похоже, история повторяется - результата снова нет. Я бы задавала вопросы не спортсменам, а тренерам. Видно же, что в команде происходит какая-то ерунда», - сказала Зайцева в интервью RT.

Напомним, на проходящем в Антхольце чемпионате мира по биатлону женская сборная России до сих пор не завоевала ни одной медали. Вчера, в индивидуальной гонке на 15 км, лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла лишь тринадцатое место.

В общем зачете Кубка мира текущего сезона выше всех среди российских спортсменок находится Светлана Миронова, расположившаяся на 19-й позиции.

Сегодня на чемпионате мира состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км.