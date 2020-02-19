Логинов не выступит в сингл-миксте из-за проблем с коленом, Александра заменит Елисеев Гонка состоится завтра 20 февраля.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что в завтрашнем сингл-миксте на чемпионате мира за сборную России выступят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Александру Логинову решили дать отдохнуть из-за проблем с коленом.

«Сингл-микст побегут Куклина и Елисеев, – рассказал Хованцев. – Лариса получше чувствует себя после прошедшей гонки. Было желание выставить абсолютно сильнейший состав с Логиновым, но сегодня у Александра появилась проблема с коленом. На стойке у него был тремор в ногах, высота дает знать о себе. Промахи были близкие – все на 10-11 часов».

Эстафета сингл-микст, состоящая из двух этапов состоится завтра 20 февраля. Начало в 17:15 по московскому времени.

В индивидуальной гонке на 20 км Логинов занял 15-е место, допустив 5 промахов и проиграв победителю французу Мартену Фуркаду 4 минуты и 6,9 секунды. Елисеев в сегодняшних соревнованиях не участвовал.