Владимир Драчев: В женской эстафете проведем эксперимент Президент Союза биатлонистов России назвал состав на субботнюю командную гонку чемпионата мира.

В эфире телеканала «Матч ТВ» глава СБР Владимир Дарчев назвал состав на женскую эстафету на чемпионате мира в Антхольце Антерсельве. За российскую сборную выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

«В женской эстафете проведем эксперимент, – заявил Драчев. – Выступят Юрлова, Старых, Миронова и Куклина – с такой расстановкой по этапам. Надо что-то менять на этом чемпионате мира. Попробуем сделать так, чтобы с первого этапа идти впереди и финишировать с флагом».

Женская эстафета на ЧМ-2020 в итальянском Антхольце-Антерсельве состоится в субботу 22 февраля и начнется в 13:45 по московскому времени.