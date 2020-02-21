Матвей Елисеев: Сейчас мы уже не успеем ничего подправить

20 февраля на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антцхольце-Антерсельве команда России, за которую выступали Лариса Кукулина и Матвей Елисеев заняла лишь седьмое место в сингл-миксте.
После гонки Елисеев дал интервью для News.ru:
«Мы можем выступать сильнее, хотя по нынешней готовности это наш уровень. Я лично могу прибавить только в скорострельности. Сейчас я могу либо качественно стрелять, либо быстро. Приходится выбирать между риском и качественной стрельбой. Раньше я стрелял хуже, но быстрее, получалось то ноль, то три промаха.
В мышцах длинная работа нужна, а в голове – все нормально. Сейчас мы уже не успеем ничего подправить. Слаба богу, у меня было полных три дня отдыха без тренировок, и состояние стало нормальным.
Мои планы на остаток сезона? Хочется остаться в топ-15, а на чемпионат мира загадывать не хочется».
Победу в сингл-миксте одержали норвежцы Марте Улсбю-Рейселанд и Йоханнес Бе.
22 февраля на чемпионате мира состоятся женская и мужская эстафеты.
В данный момент Елисеев занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 361 очко. В нынешнем сезоне Матвей в гонках не занимал места выше четвертого.