Матвей Елисеев: Сейчас мы уже не успеем ничего подправить Российский биатлонист занял седьмое место в сингл-миксте, выступая вместе с Ларисой Куклиной.

20 февраля на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антцхольце-Антерсельве команда России, за которую выступали Лариса Кукулина и Матвей Елисеев заняла лишь седьмое место в сингл-миксте.

После гонки Елисеев дал интервью для News.ru:

«Мы можем выступать сильнее, хотя по нынешней готовности это наш уровень. Я лично могу прибавить только в скорострельности. Сейчас я могу либо качественно стрелять, либо быстро. Приходится выбирать между риском и качественной стрельбой. Раньше я стрелял хуже, но быстрее, получалось то ноль, то три промаха.

В мышцах длинная работа нужна, а в голове – все нормально. Сейчас мы уже не успеем ничего подправить. Слаба богу, у меня было полных три дня отдыха без тренировок, и состояние стало нормальным.

Мои планы на остаток сезона? Хочется остаться в топ-15, а на чемпионат мира загадывать не хочется».

Победу в сингл-миксте одержали норвежцы Марте Улсбю-Рейселанд и Йоханнес Бе.

22 февраля на чемпионате мира состоятся женская и мужская эстафеты.

В данный момент Елисеев занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 361 очко. В нынешнем сезоне Матвей в гонках не занимал места выше четвертого.