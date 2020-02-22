Логинов может пропустить эстафету на чемпионате мира в Италии

- Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы - нет, - передает слова Белозерова ТАСС.
Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Добавим, что сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира в Антхольце должны пройти женская и мужская эстафеты.
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