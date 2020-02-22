Логинов может пропустить эстафету на чемпионате мира в Италии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 февраля 2020 12:00Биатлон

Логинов может пропустить эстафету на чемпионате мира в Италии

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров сообщил, что Александр Логинов может пропустить субботнюю эстафету на чемпионате мира в Италии.

- Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы - нет, - передает слова Белозерова ТАСС.

Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Добавим, что сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира в Антхольце должны пройти женская и мужская эстафеты.

«Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
Панарину – Харта, Шестеркину – Колдера! А Лундквист готовится к пенсии? Нью-йоркские россияне тащат «Рейнджерс» в плей-офф и при успехе миссии могут претендовать на титулы MVP сезона и лучшего новичка. 22.02.2020 12:45 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Джордан Эберле: Варламов давал нам шанс в каждом выездном матче, и сегодняшний не был исключением Дэвид Куинн: Шестеркин сейчас играет на кураже «Бостон» в гостях взял верх над «Калгари», одержав пятую победу в чемпионате кряду
Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня После победы в спринте Александр Логинов завоевал и вторую награду чемпионата мира. В гонке преследования лидер российской сборной допустил один промах, финишировав третьим. 16.02.2020 19:30 Биатлон
Зе Луиш спасает шансы для «Порту». «Байер» выиграл, но не убедил (видео) До выхода экс-спартаковца на замену «фармацевты» почти не знали трудностей и уверенно вели со счетом 2:0. 21.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
«Позорище редкостное». Боксер Сироткин про бой Емельяненко и Кокляева (видео) Российский боксер среднего веса рассказал о главных боях в карьере, опыте в ММА и других видах спорта. 18.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
«Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. 21.02.2020 15:30 Бокс
Новости
13:00 Биатлон Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по ситуации с обысками в сборной России
12:44 Биатлон Алексей Нуждов: В IBU решили: аккредитация не российская у тренера Логинова, значит что-то замышляют
12:39 Лыжный спорт Юрий Бородавко: Ребята шутят, что норвежцы не заметили за рулем снегохода Устюгова
12:21 Биатлон Алексей Нуждов: Полиция хотела забрать Логинова, но Драчев сказал: «Саша никуда не поедет»
12:19 Биатлон Владимир Драчев: Проверка комнаты Логинова связана с тем, что он имел допинговый случай
12:06 Биатлон Владимир Драчев: Логинов находится в команде и готовится к эстафете
12:00 Биатлон Логинов может пропустить эстафету на чемпионате мира в Италии
11:52 Биатлон Министерство спорта РФ выступило с официальным заявлением по ситуации с обысками в сборной России
11:41 Хоккей Джордан Эберле: Варламов давал нам шанс в каждом выездном матче, и сегодняшний не был исключением
11:31 Биатлон Александр Логинов – об обысках в отеле: Если это не беспредел, то близко к этому
11:16 Биатлон Дмитрий Васильев: Многим не понравилась победа Логинова на чемпионате мира
11:07 Хоккей Дэвид Куинн: Шестеркин сейчас играет на кураже
10:50 Биатлон Владимир Драчев: Обыски в отеле сборной России проходят с подачи Международного союза биатлонистов
10:44 ММА Вахаев удушающим приемом одержал победу над Гончаровым на турнире ACA 104
10:28 ММА Амосов победил Рута в главном бою турнира Bellator 239
10:11 Бокс Бронер был арестован за попытку прорваться на церемонию взвешивания Уайлдера и Фьюри
09:57 Футбол «Тамбов» арендовал у «Химок» защитника Филина
09:39 Биатлон Алексей Нуждов: В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича проводятся обыски
09:29 Бокс Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг
Итальянская полиция начала обыски в номерах российских биатлонистов
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Ещё один чиновник из администрации Оренбурга избавился от приставки и. о.
Неделя в Башкирии: одним — совещания и ресторан, другим — пробки, отопление, буран
Антитоп омских мясных королей
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика