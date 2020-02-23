Дмитрий Ярошенко: В ситуации с Логиновым возмущает поведение СБР - Советский спорт
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23 февраля 2020 16:42Биатлон

Дмитрий Ярошенко: В ситуации с Логиновым возмущает поведение СБР

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает, что руководству Союза биатлонистов России (СБР) необходимо в суде добиваться компенсации за материальный и моральный ущербы.

- Меня возмущает поведение СБР в этой ситуации, единственный человек, который принес нам медали, - Логинов, Касперович - его личный тренер, и говорят, что он приехал как турист. Если бы у нас десяток медалей был на чемпионате..., вместо благодарности личному тренеру хотя бы для прессы, для вида, СБР вообще ничего не делает.

Я хочу напомнить, что СБР - это не частная лавочка, сейчас же это выглядит так. Где адекватные ответы, где иски за материальный и моральный ущербы? Я не представляю, сколько денег потрачено государством на подготовку к чемпионату, были бы деньги частные, уже бы все суетились, но так как деньги государственные, можно сидеть и ждать.

Пожалеют нас или нет? Выпишут нам очередной штраф или нет? Нас как на счетчик поставили, извините за слова, может, пора зубы показать? Мы же сейчас похожи на беззубых котят, которых все пинают, - передает слова Ярошенко ТАСС.

Напомним, утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Александра Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что таким образом россияне могут скрывать нарушения антидопингового законодательства.

На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую - в спринте и бронзовую - в гонке преследования.

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