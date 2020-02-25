Иван Черезов: Нам надо более четко изучить опыт успеха Норвегии и Франции Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов объяснил доминирование Норвегии и Франции в современном биатлоне.

- Я думаю, что это совокупность работы всей системы биатлона в данных странах, начиная от подготовки детей и заканчивая поддержкой молодых спортсменов при переходе в главную команду. В первую очередь говорю про то, каким образом выстраиваются функциональная, стрелковая и психологическая составляющие. Как происходят отборы.

Посмотрите на Францию, которая выиграла мужскую эстафету. У них подобралась целая плеяда топ-биатлонистов, которые вышли на пик формы. Плюс у них есть еще мощный резерв. Тоже самое у Норвегии. В этой стране традиционно готовят по два–три лидера, что в мужскую, что в женскую команды. Нам надо более четко изучить их опыт успеха, - приводят слова Черезова «Известия».

Ранее Черезов прокомментировал заявление биатлониста Александра Логинова о возможном завершении спортивной карьеры.