Владимир Драчев: Пока однозначно не буду говорить, что Норицын прекратит работу в конце сезона - Советский спорт
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25 февраля 2020 13:21Биатлон

Владимир Драчев: Пока однозначно не буду говорить, что Норицын прекратит работу в конце сезона

Президент СБР Владимир Драчев рассказал, что решение об отставке старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына еще не принято.

- Правда, что Виталий Норицын прекратит работу в конце сезона? Я сейчас пока однозначно не буду говорить. Конечно, мы очень недовольны работой тренерского штаба. Мы видели, декабрь был прекрасным, а за месяц к чемпионату мира все развалилось. Будем оценивать работу тренерского штаба на тренерском совете в Ханты-Мансийске, там и будем принимать окончательное решение, - сказал Драчев в эфире «Все на Матч!».

Ранее в СМИ появилась информация, что Норицын покинет свой пост по окончании текущего сезона.

Напомним, 35-летний Норицын работает в тренерском штабе сборной России с 2016 года.

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