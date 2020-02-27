Норвегия победила в сингл-миксте на чемпионате Европы, Россия – шестая Соревнования проходят в Белоруссии.

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах сборная Норвегии, в составе которой выступали Каролина Эрдаль и Эннре Стремсхейм, победила в сингл-миксте, показав результат 47 минут 12,2 секунды.

Второе место заняла команда Германии (Штефани Шерер, Юстус Штрелов – +11,5), а тройку лучших замкнула сборная Украины, отставшая на 11,8 секунды (Анастасия Меркушина, Руслан Ткаленко).

Российская пара Евгения Павлова – Кирилл Стрельцов финишировала шестой (+1.34,2).

Чемпионат Европы по биатлону

Раубичи, Белоруссия

Сингл-микст

1. Норвегия (Каролина Эрдаль, Эндре Стремсхайм) – 47.12,2 (0+12)

2. Германия (Штефани Шерер, Юстус Штрелов) – +11,5 (0+5)

3. Украина (Анастасия Меркушина, Руслан Ткаленко) – +11,8 (0+7)...

6. Россия (Евгения Павлова, Кирилл Стрельцов) – +1.34,2 (0+7)