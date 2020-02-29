Елисеев – о победе на чемпионате Европы: Не согласен, что получилось великолепное выступление Турнир проходит в белорусских Раубичах.

Россиянин Матвей Елисеев поделился эмоциями после победы в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону.

«Не согласен, что получилось великолепное выступление. Последний круг трудно дался. Нужно прибавлять. Первая гонка была катастрофически тяжелой, сейчас намного легче. Трасса лучше, подмерзла за ночь. Состояние улучшается, сил должно хватить на оставшиеся этапы Кубка мира», – цитирует Елисеева «Матч ТВ».