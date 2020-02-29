Елисеев – о победе на чемпионате Европы: Не согласен, что получилось великолепное выступление - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 февраля 2020 14:35БиатлонГичунцев Артур

Елисеев – о победе на чемпионате Европы: Не согласен, что получилось великолепное выступление

Турнир проходит в белорусских Раубичах.

Россиянин Матвей Елисеев поделился эмоциями после победы в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону.

«Не согласен, что получилось великолепное выступление. Последний круг трудно дался. Нужно прибавлять. Первая гонка была катастрофически тяжелой, сейчас намного легче. Трасса лучше, подмерзла за ночь. Состояние улучшается, сил должно хватить на оставшиеся этапы Кубка мира», – цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020? В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта. 24.02.2020 16:30 Биатлон Тигай Лев
Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Малкин идет на тысячу, «Торонто» остается без ведущего защитника, а Михеев варит суп «Советский спорт» предлагает вашему вниманию последние новости и обзор очередного игрового дня в НХЛ 27.02.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
Визит «Вашингтона» в Россию пойдет на пользу КХЛ? У обозревателей «Советского спорта» на вероятный приезд «Вашингтона» принципиально разная позиция. 27.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей
Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание
Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав
Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Сенников: Отсутствие Дзюбы не сильно упростит жизнь «Локомотиву» Воспитанник «Зенита», который почти всю карьеру провел в «Локо», согласен, что команде Юрия Семина не повезло столкнуться в первом же весеннем туре с питерцами. 29.02.2020 14:46 Футбол Григорьевская Юлия
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Новости
15:26 Футбол «Динамо» – «Спартак». Соболев выйдет с первых минут
15:12 Футбол Форвард «Челси» Абрахам выбыл на неопределенный срок
14:51 Футбол Матчи серии А, том числе «Ювентус» – «Интер», перенесли на май из-за коронавируса
14:35 Биатлон Елисеев – о победе на чемпионате Европы: Не согласен, что получилось великолепное выступление
14:19 ММА Емельяненко: Вот так голова лысого будет летать по рингу (видео)
14:08 Лыжный спорт Йохауг выиграла индивидуальную гонку, Непряева финишировала на 6-й позиции
13:49 Биатлон Елисеев стал победителем спринтерской гонки на чемпионате Европы
13:39 Футбол Суарес – о трансфере Мартинеса: Давно говорил руководству пригласить молодого форварда
13:23 ММА Емельяненко – Исмаилову: Не очкуй, лысый, я буду вырубать тебя аккуратно
13:06 ММА Джефф Монсон: Очень уважаю Александра Емельяненко
12:53 ММА Джефф Монсон: Надеюсь, что у меня будет еще один или два боя в этом году
12:44 Футбол ЦСКА – «Урал». Стартовые составы
12:40 Футбол Карпов – о матче с «Уралом»: Надеюсь, отсутствие Дивеева не станет проблемой
12:40 Футбол Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в игре с «Уралом»
12:25 Хоккей Максим Рябков: Дацюк пропустит начало серии с «Сибирью»
12:22 Футбол «Динамо» и «Спартак» показали форму на московское дерби (фото)
12:15 Хоккей Николай Заварухин: Опыта у «Сибири» немного, но по отдельности игроки знают, что такое плей-офф
12:11 Футбол СМИ: Азмун не сыграет с «Локомотивом»
11:59 Хоккей Александр Георгиев: Было ощущение, что в матче с «Филадельфией» у нас просто не хватило сил
11:45 Футбол Андрей Червиченко: Мне кажется, что «Динамо» не проиграет
И это не история: крестьяне Орловской области бунтуют против попов и церквей
В Оренбурге за зиму окончательно развалились оба спуска к реке Урал
Администрация судится с подрядчиком, отвечающим за переход на пл. Лядова
Неделя в Башкирии: в сельсовете мат и в Сибае смог, котики, путана и над школой - Бог
После порно-масленицы в Приморье возбуждено уголовное дело
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика