Дмитрий Васильев: Халили и Стрельцов заслужили шанса провести полноценный сезон в Кубке мира - Советский спорт
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03 марта 2020 09:29Биатлон

Дмитрий Васильев: Халили и Стрельцов заслужили шанса провести полноценный сезон в Кубке мира

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место.

- Карим Халили и Кирилл Стрельцов заслужили того, чтобы провести полноценный сезон в Кубке мира, а Карим и вовсе должен был выступить на ЧМ-2020. Я высказывал идею, что он и Резцова должны были участвовать в сингл-миксте. Уверяю, что они бы показали себя не только не хуже Елисеева и Куклиной, но и поборолись бы за медали, - цитирует Васильева «Известия»

Седьмой этап Кубка мира состоится в чешском Нове-Место с 5 по 8 марта.

Отметим, что соревнования пройдут без зрителей, такое решение принято советом безопасности Чехии из-за угрозы распространения коронавируса.

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