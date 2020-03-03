Дмитрий Васильев: Халили и Стрельцов заслужили шанса провести полноценный сезон в Кубке мира Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место.

- Карим Халили и Кирилл Стрельцов заслужили того, чтобы провести полноценный сезон в Кубке мира, а Карим и вовсе должен был выступить на ЧМ-2020. Я высказывал идею, что он и Резцова должны были участвовать в сингл-миксте. Уверяю, что они бы показали себя не только не хуже Елисеева и Куклиной, но и поборолись бы за медали, - цитирует Васильева «Известия»

Седьмой этап Кубка мира состоится в чешском Нове-Место с 5 по 8 марта.

Отметим, что соревнования пройдут без зрителей, такое решение принято советом безопасности Чехии из-за угрозы распространения коронавируса.