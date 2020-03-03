Вольфганг Пихлер: Логинов был в хорошей форме, проводить обыски было нечестно Бывший главный тренер женской сборной России прокомментировал ситуацию с обысками во время чемпионата мира.

Вольфганг Пихлер в интервью ТАСС высказался о своем отношении к обыскам в номере Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце:

«Это неправильно, считаю это ненормальным. Это была ошибка. В российской команде всегда много специалистов и на всех аккредитаций не хватает, поэтому нормально, что дружественная команда Украины помогла. То, что произошло, считаю некорректным. Я не очень сильно погружен в эту историю, но мне так кажется, думаю, это все не имеет отношения к допингу.

Это просто было нечестно. Логинов был в хорошей форме, он талантливый парень и хороший спортсмен. Он же не из тех спортсменов, которые появились из ниоткуда, он и по юниорам выступал сильно. Думаю, что тогда он не был на допинге».

Напомним, что утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, его личного тренера Касперовича и Евгения Гараничева. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации.

На чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал две медали: золотую – в спринте и бронзовую –в гонке преследования.