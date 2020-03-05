Стрельцов завершил спринтерскую гонку в Раубичах на на 9-й позиции Восьмой этап турнира завершится 7 марта.

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен выиграл спринтерскую гонку в рамках Кубка IBU. Второе место занял его соотечественник Ларс-Хельге Биркеланд, а замкнул тройку сильнейших французский спортсмен Эмильен Клод. Лучшим среди россиян оказался Кирилл Стрельцов из Москвы. Он занял девтое место. Кубок IBU. Восьмой этап. Раубичи Мужчины. Спринт 1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) - 25.49,2 (1). 2. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) - +21,3 (0). 3. Эмильен Клод (Франция) - +25,8 (0)... 9. Кирилл Стрельцов (Россия) - +46,4 (1). 10. Василий Томшин (Россия) - +49,0 (1)... 19. Антон Бабиков (Россия) - +1.33,4 (1)... 27. Дмитрий Иванов (Россия) - +2.15,4 (4).