Херманн стала победительницей спринта на Кубке мира в Чехии, Юрлова-Перхт – 11-я

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
31-летняя спортсменка финишировала с результатом 18 минут 51 секунду, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место заняла француженка Анаис Бескон (+27,2; без промахов). Тройку лучших замкнула представительница Чехии Маркета Давидова (+49,7; без промахов).
Лучшей среди российской сборной стала Екатерина Юрлова-Перхт – она допустила два промаха и завершила гонку на 11-й строчке (+1.33,3). Также в топ-20 попала Лариса Куклина, проигравшая лидеру 1 минуту 44,7 секунды (два промаха).
Кубок мира
Нове-Место (Чехия)
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Дениз Херманн (Германия) – 20.40,9 (0 промахов)
2. Анаис Бескон (Франция) – отставание 27,2 (0)
3. Маркета Давидова (Чехия) – +49,7 (0)
4. Мари Эдер (Финляндия) – +59,0 (1)
5. Тириль Экхофф (Норвегия) – +1.11,1 (1)...
11. Екатерина Юрлова-Перхт – +1.33,3 (2)...
16. Лариса Куклина – +1.44,7 (2)...
40. Ирина Старых – +2.18.6 (3)..
63. Кристина Резцова – +2.59,0 (5)...
86. Ульяна Кайшева (все – Россия) – +4.18,6 (6).