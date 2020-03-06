Сливко заняла второе в масс-старте на восьмом этапе Кубка IBU Соревнования проходят в Белоруссии.

На восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах завершилась гонка с массового старта у женщин. Первой дистанцию в 12 км преодолела немецкая биатлонистка Штефани Шерер за 32 минуты 29,7 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла россиянка Виктория Сливко, уступив Шерер 26,3 секунды с одним неточным выстрелом.

Третьей финишировала француженка Каролин Коломбо – +37,9 с двумя промахами.

Помимо Сливко в первую десятку попала еще одна представительница сборной России. У Полины Шевниной шестой результат – +47,7 с безупречной стрельбой.

Кубок IBU

8-й этап

Раубичи, Белоруссия

Женщины. Масс-старт. 12 км

1. Штефани Шерер (Германия) – 32:29,7 (0 промахов)

2. Виктория Сливко (Россия) – +26,3 (1)

3. Каролин Коломбо (Франция) – +37,9 (2)

4. Жилонн Гигонна (Франция) – +38,0 (1)

5. Марен Хаммершмидт (Германия) – +38,1 (2)

6. Полина Шевнина (Россия) – +47,7 (0)…

17. Анастасия Поршнева (Россия) – +1:49,5 (3)…

22. Екатерина Глазырина (Россия) – +2:28,6 (4)…

30. Валерия Васнецова (Россия) – +3:38,4 (6)…