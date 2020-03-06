Глазырина заняла второе место в итоговом зачете Кубка IBU, Поршнева - третье Заключительный этап соревнований проходит в Белоруссии.

В Раубичах проходит заключительный, восьмой этап Кубка IBU.

Гонкой с масс-старта на 12,5 км завершилась программа соревнований среди женщин.

По итогам сезона, победу в общем зачете одержала Элизабет Хегберг из Швеции, набравшая 693 очка. Следом за ней расположились россиянки Екатерина Глазырина (654) и Анастасия Поршнева (566).

В первую десятку также вошла Виктория Сливко, оказавшаяся на седьмой строчке (514).

Кубок IBU. Итоговый зачет

Женщины

1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 693.

2. Екатерина Глазырина (Россия) — 654.

3. Анастасия Поршнева (Россия) — 566.

4. Штефани Шерер (Германия) — 555.

5. Ингела Андерссон (Швеция) — 541...

7. Виктория Сливко (Россия) — 514...

15. Полина Шевнина (Россия) — 364...

18. Ирина Старых (Россия) — 326.

19. Евгения Павлова (Россия) — 322.

20. Ульяна Кайшева (Россия) — 315...

29. Наталья Гербулова (Россия) — 259...

31. Анна Никулина (Россия) — 242...

63. Кристина Резцова (Россия) — 107...

65. Ирина Казакевич (Россия) — 106...

67. Валерия Васнецова (Россия) — 90...

134. Анастасия Гореева (Россия) — 7.