Глазырина заняла второе место в итоговом зачете Кубка IBU, Поршнева - третье

В Раубичах проходит заключительный, восьмой этап Кубка IBU.
Гонкой с масс-старта на 12,5 км завершилась программа соревнований среди женщин.
По итогам сезона, победу в общем зачете одержала Элизабет Хегберг из Швеции, набравшая 693 очка. Следом за ней расположились россиянки Екатерина Глазырина (654) и Анастасия Поршнева (566).
В первую десятку также вошла Виктория Сливко, оказавшаяся на седьмой строчке (514).
Кубок IBU. Итоговый зачет
Женщины
1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 693.
2. Екатерина Глазырина (Россия) — 654.
3. Анастасия Поршнева (Россия) — 566.
4. Штефани Шерер (Германия) — 555.
5. Ингела Андерссон (Швеция) — 541...
7. Виктория Сливко (Россия) — 514...
15. Полина Шевнина (Россия) — 364...
18. Ирина Старых (Россия) — 326.
19. Евгения Павлова (Россия) — 322.
20. Ульяна Кайшева (Россия) — 315...
29. Наталья Гербулова (Россия) — 259...
31. Анна Никулина (Россия) — 242...
63. Кристина Резцова (Россия) — 107...
65. Ирина Казакевич (Россия) — 106...
67. Валерия Васнецова (Россия) — 90...
134. Анастасия Гореева (Россия) — 7.