Томшин финишировал третьим в масс-старте в заключительной гонке Кубка IBU

Завершилась заключительная гонка последнего восьмого этапа Кубка IBU нынешнего сезона. Победу в мужском масс-старте одержал норвежец Сиверт Баккен, преодолев дистанцию в 15 км за 38 минут и 26,8 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах.
Второе место занял другой норвежец Ларс Биркеланд, отстав от победителя на 20,5 секунды с двумя неточными выстрелами.
Россиянин Василий Томшин финишировал третьим с отставанием +34,1 и двумя промахами.
Кирилл Стрельцов занял четвертое место (+41,4 и 2 промаха), а Антон Бабиков (+1:05,8 и 2 промаха).
Кубок IBU
8-й этап
Мужчины. Масс-старт. 15 км.
Раубичи, Белоруссия
1. Сиверт Баккен (Норвегия) – 38:36,4 (1 промах)
2. Ларс Биркеланд (Норвегия) – +20,5 (2)
3. Василий Томшин (Россия) – +34,1 (2)
4. Кирилл Стрельцов (Россия) – +41,4 (2)
5. Эндре Стремсхейм (Норвегия) – +1:02,3 (4)
6. Синдре Петтерсен (Норвегия) – +1:02,9 (5)
7. Антон Бабиков (Россия) – +1:05,8 (2)…
11. Дмитрий Иванов (Россия) – +1:43,8 (3)…