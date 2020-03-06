Томшин финишировал третьим в масс-старте в заключительной гонке Кубка IBU Соревнования прошли в белорусских Раубичах.

Завершилась заключительная гонка последнего восьмого этапа Кубка IBU нынешнего сезона. Победу в мужском масс-старте одержал норвежец Сиверт Баккен, преодолев дистанцию в 15 км за 38 минут и 26,8 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах.

Второе место занял другой норвежец Ларс Биркеланд, отстав от победителя на 20,5 секунды с двумя неточными выстрелами.

Россиянин Василий Томшин финишировал третьим с отставанием +34,1 и двумя промахами.

Кирилл Стрельцов занял четвертое место (+41,4 и 2 промаха), а Антон Бабиков (+1:05,8 и 2 промаха).

Кубок IBU

8-й этап

Мужчины. Масс-старт. 15 км.

Раубичи, Белоруссия

1. Сиверт Баккен (Норвегия) – 38:36,4 (1 промах)

2. Ларс Биркеланд (Норвегия) – +20,5 (2)

3. Василий Томшин (Россия) – +34,1 (2)

4. Кирилл Стрельцов (Россия) – +41,4 (2)

5. Эндре Стремсхейм (Норвегия) – +1:02,3 (4)

6. Синдре Петтерсен (Норвегия) – +1:02,9 (5)

7. Антон Бабиков (Россия) – +1:05,8 (2)…

11. Дмитрий Иванов (Россия) – +1:43,8 (3)…