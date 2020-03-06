Стрельцов занял третье место в общем зачете Кубка IBU

Гонка с массового старта на 15 километров завершила сезон Кубка IBU.
По итогам восьми этапов первое место в общем зачете занял немец Лукас Фратцшер, набравший 746 очков. Второе место у норвежца Эндре Стремсхейма (745), а третьим стал россиянин Кирилл Стрельцов (660).
Также в первой десятке Кубка IBU завершил сезон Василий Томшин – 6 место с 540 очками.
Кубок IBU
Общий зачет. Мужчины
1. Лукас Фратцшер (Германия) – 746 очков
2. Эндре Стремсхейм (Норвегия) – 745
3. Кирилл Стрельцов (Россия) – 660
4. Мартен Перрилья-Боттоне (Франция) – 599
5. Ховард Богетвейт (Норвегия) – 561
6. Василий Томшин (Россия) – 540
7. Сиверт Баккен (Норвегия) – 532
8. Ларс Биркеланд (Норвегия) – 499
9. Синдре Петтерсн (Норвегия) – 498
10. Фредрик Гьесбакк (Норвегия) – 495…
12. Саид Халили (Россия) – 450…
33. Семен Сучилов (Россия) – 195…
35. Алексей Слепов (Россия) – 194…
42. Ильхаз Мухамедзянов (Россия) – 159…
44. Дмитрий Иванов (Россия) – 155…
52. Александр Поварницын (Россия) – 125…
63. Матвей Елисеев (Россия) – 104…
76. Вадим Филимонов (Россия) – 72…
79. Эдуард Латыпов (Россия) – 70…
82. Антон Бабиков (Россия) – 64…
83. Никита Поршнев (Россия) – 64…
124. Андрей Вьюхин (Россия) – 20…