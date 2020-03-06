Стрельцов занял третье место в общем зачете Кубка IBU Последний восьмой этап завершился в белорусских Раубичах.

Гонка с массового старта на 15 километров завершила сезон Кубка IBU.

По итогам восьми этапов первое место в общем зачете занял немец Лукас Фратцшер, набравший 746 очков. Второе место у норвежца Эндре Стремсхейма (745), а третьим стал россиянин Кирилл Стрельцов (660).

Также в первой десятке Кубка IBU завершил сезон Василий Томшин – 6 место с 540 очками.

Кубок IBU

Общий зачет. Мужчины

1. Лукас Фратцшер (Германия) – 746 очков

2. Эндре Стремсхейм (Норвегия) – 745

3. Кирилл Стрельцов (Россия) – 660

4. Мартен Перрилья-Боттоне (Франция) – 599

5. Ховард Богетвейт (Норвегия) – 561

6. Василий Томшин (Россия) – 540

7. Сиверт Баккен (Норвегия) – 532

8. Ларс Биркеланд (Норвегия) – 499

9. Синдре Петтерсн (Норвегия) – 498

10. Фредрик Гьесбакк (Норвегия) – 495…

12. Саид Халили (Россия) – 450…

33. Семен Сучилов (Россия) – 195…

35. Алексей Слепов (Россия) – 194…

42. Ильхаз Мухамедзянов (Россия) – 159…

44. Дмитрий Иванов (Россия) – 155…

52. Александр Поварницын (Россия) – 125…

63. Матвей Елисеев (Россия) – 104…

76. Вадим Филимонов (Россия) – 72…

79. Эдуард Латыпов (Россия) – 70…

82. Антон Бабиков (Россия) – 64…

83. Никита Поршнев (Россия) – 64…

124. Андрей Вьюхин (Россия) – 20…