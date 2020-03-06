Анатолий Алябьев – о работе Драчева: Нужен реальный лидер, а не болтун Двукратный олимпийский чемпион жестко раскритиковал президента СБР.

Два года назад Александр Алябьев поддержал Владимира Драчева на выборах президента Союза биатлонистов России, но в интервью RT обладатель двух золотых медалей зимней Олимпиады в Лейк-Плэсиде 1980 год рассказал о том, почему он изменил мнение о главе СБР:

«Я знал Драчева много лет как совершенно выдающегося спортсмена, настоящего фанатика биатлона и человека, способного очень много и тяжело работать, добиваясь поставленной цели. В его дела после завершения карьеры не сильно вникал, но мне казалось, что человек за много лет на всевозможных постах научился что-то делать, чем-то руководить, поэтому на выборах я и поддерживал его кандидатуру. Но оказалось, что все декларации так декларациями и остались. Драчев очень много говорит, но при этом ничего не делает. Знаю, что работой с ним разочарованы многие люди, которые находятся в СБР. Чем дальше – тем очевиднее, что ситуация становится все хуже и хуже.

Сейчас внутри СБР такой же раздрай, как и в сборной команде. Знаю, например, что сам Драчев не разговаривает с исполнительным директором и даже пытался втихаря его уволить. Правда поддержали президента СБР в этом всего два человека – остальные проголосовали против. То есть даже в правлении, всех членов которого Драчев приглашал лично, нет никакого согласия.

Мы сейчас имеем ситуацию, когда главный тренер сборной ничего не решает, а остальные специалисты если и имеют собственные взгляды на тренировочный процесс, то просто не решаются их озвучивать и, тем более, отстаивать. Возможно, люди банально боятся, что их выгонят, я не знаю этого. Но совершенно очевидно, что взаимопонимания в тренерском штабе нет. Как нет и управления командой».

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Драчев руководит СБР с 18 мая 2018 года.