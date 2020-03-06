Йоханнес Бе выиграл спринт в Нове-Место, Латыпов – 17-й, Логинов – 65-й Норвежец опередил ближайшего преследователя на 22,8 секунды

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

26-летний спортсмен финишировала с результатом 24 минуты 56,8 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+22,8; без промахов). Тройку лучших замкнул родной брат Йоханнеса – Тарьей Бе (+1.01,1; без промахов).

Лучшим среди российской сборной стал Эдуард Латыпов – он допустил два промаха и завершил гонку на 17-й строчке (+1.54,0). Чемпион мира Александр Логинов с тремя промахами занял 65-е место.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

7-й этап

Мужчины

Спринт. 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 20.40,9 (0 промахов)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 22,8 (0)

3. Тарьей Бе (Норвегия) – +1.01,1 (0)

4. Михал Крчмар (Чехия) – +1.14,1 (0)

5. Яков Фак (Словения) – +1.16,6 (0)...

17. Эдуард Латыпов – +1.54,0 (2)...

38. Матвей Елисеев – +2.35,7 (1)...

41. Евгений Гараничев – +2.44.8 (2)...

44. Карим Халили – +2.47,5 (2)...

53. Никита Поршнев – +3.15,2 (3)...

65. Александр Логинов (все – Россия) – +3.41,6 (3)