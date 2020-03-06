Йоханнес Бе выиграл спринт в Нове-Место, Латыпов – 17-й, Логинов – 65-й

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
26-летний спортсмен финишировала с результатом 24 минуты 56,8 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+22,8; без промахов). Тройку лучших замкнул родной брат Йоханнеса – Тарьей Бе (+1.01,1; без промахов).
Лучшим среди российской сборной стал Эдуард Латыпов – он допустил два промаха и завершил гонку на 17-й строчке (+1.54,0). Чемпион мира Александр Логинов с тремя промахами занял 65-е место.
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
7-й этап
Мужчины
Спринт. 10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 20.40,9 (0 промахов)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 22,8 (0)
3. Тарьей Бе (Норвегия) – +1.01,1 (0)
4. Михал Крчмар (Чехия) – +1.14,1 (0)
5. Яков Фак (Словения) – +1.16,6 (0)...
17. Эдуард Латыпов – +1.54,0 (2)...
38. Матвей Елисеев – +2.35,7 (1)...
41. Евгений Гараничев – +2.44.8 (2)...
44. Карим Халили – +2.47,5 (2)...
53. Никита Поршнев – +3.15,2 (3)...
65. Александр Логинов (все – Россия) – +3.41,6 (3)
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ В среду в Эстонии начинается первенство планеты среди юниоров. Российские фигуристы претендуют на золото во всех четырех видах программы. 04.03.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Сочи готов! Перенесите ЧМ из Швейцарии в столицу Олимпиады-2014 ЧМ-2020, который должен состояться 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне, под угрозой из-за коронавируса. ИИХФ может перенести турнир. Россия предложила олимпийскую столицу Игр-2014 - Сочи. 06.03.2020 07:00 Хоккей Домрачев Владислав Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Дикая перестрелка в Нью-Йорке. Опять эти русские! (видео) Ассистентский хет-трик Панарина, «сухарь» Василевского, дубль Овечкина, первый гол Ковальчука и провал Кузнецова – все это в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ. 06.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Нужна ли хоккею тотальная цифровизация? На завершившемся во Флориде совещании генеральных менеджеров клубов НХЛ утверждена программа использования цифровых технологий на всех матчах лиги, начиная с Кубка Стэнли-2020. 05.03.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев Вадим Шипачев: Ювелиры в роду? У меня две дочки! Комментарии игроков и тренеров после второго матча серии «Динамо» – «Спартак». 04.03.2020 23:00 Хоккей