Анатолий Хованцев: Мы должны иметь пять-шесть биатлонистов, которые будут бегать эстафету Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил выступление мужской команды в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

-Отсутствие Логинова как-то встряхнуло команду?

- Тут нужно говорить не об этом. Ребята хорошо отработали. Единственное, что Латыпов взял три дополнительных патрона. Он не сориентировался на то, что поднялся ветер. У него были габаритные выстрелы. В остальном отработали хорошо.

- Эксперимент поставить молодых оправдал себя?

- Да. Мы должны иметь не только четырех биатлонистов, которые всегда будут бегать эстафету, но 5-6 человек, которые могут это делать. Мы идем к этому, - приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

Напомним, что российская команда в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла четвертое место.