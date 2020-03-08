Анатолий Хованцев: Мы должны иметь пять-шесть биатлонистов, которые будут бегать эстафету - Советский спорт
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08 марта 2020 01:51Биатлон

Анатолий Хованцев: Мы должны иметь пять-шесть биатлонистов, которые будут бегать эстафету

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил выступление мужской команды в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

-Отсутствие Логинова как-то встряхнуло команду?
- Тут нужно говорить не об этом. Ребята хорошо отработали. Единственное, что Латыпов взял три дополнительных патрона. Он не сориентировался на то, что поднялся ветер. У него были габаритные выстрелы. В остальном отработали хорошо.

- Эксперимент поставить молодых оправдал себя?
- Да. Мы должны иметь не только четырех биатлонистов, которые всегда будут бегать эстафету, но 5-6 человек, которые могут это делать. Мы идем к этому, - приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

Напомним, что российская команда в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла четвертое место.

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