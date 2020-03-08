Логинов из-за недомогания снялся с масс-старта на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Об этом сообщил старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.
«Саша почувствовал недомогание, врач рекомендовал не стартовать», - цитирует Белозерова ТАСС.
Напомним, вчера Логинов не принял участия в эстафете, а в спринтерской гонке занял 65-е место.
В текущем сезоне россиянин занимает седьмое место в общем зачете Кубка мира.
В масс-старте от России побегут Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Гонка начнется в 15:45 по московскому времени.
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий Обниматься нельзя, пожимать руки – тоже. Евроанонс выходных «Советский спорт» рассказывает, как на фоне коронавируса будет проходить ближайший европейский футбольный уик-энд. 06.03.2020 18:30 Футбол Федоровский Александр Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Антон Шунин: «Тамбову» мы могли забить и больше После матча «Динамо» с «Тамбовом» своими впечатлениями поделились голкипер Антон Шунин и нападающий Владимир Обухов. 07.03.2020 20:51 Футбол Григорьевская Юлия Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как это было До поединка осталось полтора месяца. 07.03.2020 02:14 ММА Ващенко Сергей Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:11 ММА Ващенко Сергей Кровавый ММАрт. Ожидается много ярких нокаутов и жарких битв Поединки в этом месяце – просто космос! Вы забудете даже поздравить женщин 8 марта, потому что в этот день китаянка Вейли Жанг будет избивать Джоанну Еджейчик за шутку о коронавирусе. 04.03.2020 12:30 ММА Ващенко Сергей