Логинов из-за недомогания снялся с масс-старта на этапе Кубка мира - Советский спорт
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08 марта 2020 11:50БиатлонНечаев Юрий

Логинов из-за недомогания снялся с масс-старта на этапе Кубка мира

Соревнования проходят в Чехии.

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Об этом сообщил старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.

«Саша почувствовал недомогание, врач рекомендовал не стартовать», - цитирует Белозерова ТАСС.

Напомним, вчера Логинов не принял участия в эстафете, а в спринтерской гонке занял 65-е место.

В текущем сезоне россиянин занимает седьмое место в общем зачете Кубка мира.

В масс-старте от России побегут Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Гонка начнется в 15:45 по московскому времени.

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